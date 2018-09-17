Несколько свалок ликвидировали на «Генеральной уборке» в Тюмени

Волонтеры в Тюмени ликвидировали несанкционированные свалки в рамках всероссийской акции «Генеральная уборка». Мусор убрали в бывшем гаражном кооперативе «Суходольский» и за домами на улицах Широтной, 112-а, и Широтной, 158, корпус 2.

Общий объем собранных отходов составляет 180 кубометров, за два часа удалось очистить территорию около 2 га. В октябре пройдет третий субботник, отмечает портал «Наш город».

Участники «Генеральной уборки» нашли в РФ около 22 тыс. нелегальных свалок, почти половину из них активисты уже убрали.

В начале сентября у города Лермонтов в Ставропольском крае обнаружили свалку, площадь которой превышает 50 тыс. га. Ее увидел местный воздухоплаватель Виталий Ненашев с высоты 8 тыс. м над землей.