Медвласти Сахалина не зафиксировали новых случаев серозного менингита

В Министерстве здравоохранения не зафиксировали новых случаев заболевания серозным менингитом. Тех, у кого был подтвержден этого диагноз, готовят к выписке.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, у пациентов сейчас берут пункции в качестве финальных анализов. Затем их начнут выписывать. Двухнедельный срок, в течение которого они должны были пройти лечение, подходит к концу, передает ИА SakhalinMedia.

С начала сентября в Сахалинской области зафиксировали около 50 случаев заболевания серозным менингитом. Пострадали дети и подростки возрастом от восьми месяцев до 16 лет. Во всех детских садах Южно-Сахалинска прошли проверки. Меры профилактики были повышены.