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Пять человек пострадали из-за гонок на мосту в Омске

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Управление ГИБДД по Омской области сообщило подробности аварии, произошедшей вечером 16 сентября на Ленинградском мосту в столице региона. Водители Lada Priora и Hyundai Solaris устроили настоящие гонки.

Полицейские выяснили, что виновником ДТП стал 26-летний мужчина на отечественном автомобиле. Как передает РИА «Омск-информ», при перестроении он врезался в иномарку под управлением 51-летнего гражданина. От удара Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси Lada Largus.

Травмы получили пять человек, среди них оказалась девочка в возрасте четырех лет. Все пострадавшие госпитализированы. На опубликованном в соцсетях ролике видно, что перед аварией Lada Priora и Hyundai Solaris гоняли на скорости по омскому мосту. 

В конце августа крупное ДТП с участием подростков произошло в Хабаровске. Автомобиль Toyota врезался в дерево во время попытки уйти от полиции. Пострадал 13-летний мальчик.

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