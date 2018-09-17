На Кубе прокомментировали «акустические атаки» на дипломатов США

Куба не обращалась за помощью к России в проведении «акустических атак» на американских дипломатов. Об этом заявил председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу Telesur, опубликованном 16 сентября.

«Это невозможно. Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-то другого. Куба не атакует. Мы прежде всего защищаемся от атак», — сказал он.

11 сентября телекомпания NBC заявила, что спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия.

Американские власти утверждают, что в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 дипломата. Они жаловались на различные симптомы: потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение равновесия. США возложили ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне история с «акустическими атаками» повторилась в Китае. В Госдепартаменте США заявили, что инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.