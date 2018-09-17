Прямой эфир

На Кубе прокомментировали «акустические атаки» на дипломатов США

0
Фото: Global Look Press/Juegen Schwenkenbecher/picture alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куба не обращалась за помощью к России в проведении «акустических атак» на американских дипломатов. Об этом заявил председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу Telesur, опубликованном 16 сентября.

«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной
92 года назад родился Фидель Кастро

«Это невозможно. Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-то другого. Куба не атакует. Мы прежде всего защищаемся от атак», — сказал он.

11 сентября телекомпания NBC заявила, что спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия.

Американские власти утверждают, что в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 дипломата. Они жаловались на различные симптомы: потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение равновесия. США возложили ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне история с «акустическими атаками» повторилась в Китае. В Госдепартаменте США заявили, что инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД Кубы опровергли причастность России к «акустическим атакам»
США не винят Россию в «акустических атаках» на Кубе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017