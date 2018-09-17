Актер из «Убойной силы» впал в кому

Актер из сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев впал в кому.

Месяц назад артист получил черепно-мозговую травму после нападения неизвестных. Его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга, где провели экстренную операцию.

«Поклонники Леонова-Гладышева до последнего надеялись, что он поправится, однако недавно стало известно, что Евгений Борисович впал в кому, из которой не выходит на протяжении месяца», — сообщает Strahit.

Евгений Леонов родился в 1952 году, снимается в кино с 1972 года. С 1975 года изменил фамилию на Леонов-Гладышев, чтобы избежать путаницы с тезкой, знаменитым актером Евгением Леоновым.

Он сыграл около 70 ролей в фильмах и сериалах, в том числе в «Убойной силе» и «Место встречи изменить нельзя». Занимался дубляжом, с 1992 года ставил фильмы как режиссер.