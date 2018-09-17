В Кремле рассказали о наблюдении за выборами губернатора Приморья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье. При этом по данной теме он призвал ориентироваться на заявления Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», — сказал Песков в понедельник, 17 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае будут подведены только после того, как комиссия разберется во всех жалобах.

Второй тур выборов главы Приморья состоялся накануне. За кресло губернатора боролись действующий врио руководителя региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ).

23 сентября второй тур выборов также состоится еще в трех российских регионах: Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.