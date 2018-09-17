Умер известный российский писатель Николай Коняев

Известный российский писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни, пишет spbdnevnik.ru.

В Доме писателей Санкт-Петербурга эту новость подтвердили.

«К сожалению, с 16 сентября 2018 года мы говорим о нашем коллеге в прошедшем времени. Но его труды, его литературное наследие, по объему и значимости сопоставимое с трудами великих русских классиков, будет иметь долгую, очень долгую жизнь», — говорится в сообщении.

По словам директора Дома писателей Евгения Лукина, причиной смерти стало обострение старого заболевания.

Рассказы и книги Коняева переводились на английский, немецкий, французский, китайский и иранский языки. Писатель являлся лауреатом премии имени Василия Шукшина, Андрея Платонова, ВЦСПС и других. Большой известностью пользуются его книги «Алексей Кулаковский» и «Продолжение эпоса» о первом президенте Якутии Михаиле Николаеве.