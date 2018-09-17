Индия намерена заключить с РФ сделку о покупке двух фрегатов за $2,2 млрд

Индия рассматривает вопрос о приобретении у России двух фрегатов типа «Тальвар». Сумма планируемой сделки может составить $2,2 млрд. Об этом 17 сентября пишет газета The Economic Times.

Контракт на приобретение кораблей для военно-морского флота республики может быть подписан в октябре в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Сделка включает в себя строительство двух фрегатов на судостроительном заводе в индийском штате Гоа и закупку еще двух на российской судостроительной верфи «Янтарь».

Согласование документа находится на завершающей стадии. Оплата по контракту может быть осуществлена в национальных валютах обеих стран, рассказали собеседники издания, знакомые с ситуацией.

В августе Россия снизила цену на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» для Индии. Первоначальная стоимость вооружений оценивалась в $6,5 млрд. При подписании контракта в 2018 году Москва начнет поставки комплексов уже в 2020-м.