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В Сети появилось видео избиения южнокорейским пастором прихожан

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Фото: youtube.com/Guardian News
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В Сети появилось видео избиения южнокорейским пастором, основателем церкви Грейс-Роуд, Шин Ок-ю (Shin Ok-ju), своих прихожан.

На кадрах видно, как женщина бьет людей по щекам и отрезает им волосы.

Около 400 последователей ее культа переехали на Фиджи в 2014 году, после того как Шин Ок-ю предсказала, что Корейский полуостров неминуемо ожидает голод, пишет The Guardian.

Однако по прибытии у группы отобрали паспорта, и последователи церкви оказались вынуждены бесплатно работать и совершать ритуальные избиения друг друга.

Пастора арестовали в августе 2018 года, когда она приземлилась в аэропорту города Инчхон недалеко от Сеула.

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