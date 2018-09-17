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СМИ рассказали о выгоде для Германии от российского газа

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Фото: Nord Stream 2
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Американский сжиженный природный газ (СПГ) не выгоден для Германии экономически, он не обеспечит стране энергетическую безопасность. Такую точку зрения выразило немецкое деловое издание Handelsblatt в статье «Германии не нужен газ Трампа».

По мнению газеты, правительство США пытается подтолкнуть ФРГ к покупке американского газа вместо открытия своих трубопроводов с Россией.

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Издание отмечает, что Германия не располагает необходимой инфраструктурой для получения американского топлива. Сейчас импортируемый СПГ полностью поступает по трубопроводу из России, Норвегии и Нидерландов. Автор статьи сомневается, что даже под давлением Берлин согласится построить новый трубопровод на побережье Северного моря.

Кроме того, напоминает Handelsblatt, к 2050 году страна планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии. Поэтому инвестиции в строительство нового газопровода кажутся маловероятными при существовании более выгодного проекта «Северный поток – 2», утверждает автор.

Деловая газета также отрицает зависимость страны от российских поставок, которые обеспечивают только 6% энергетических потребностей Германии.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечить надежные поставки газа в ЕС. Большинство стран Европы поддерживают проект. К укладке трубопровода уже приступили в Финляндии и Германии. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина.

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