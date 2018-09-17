В Армении прогремел взрыв в пятиэтажном доме

В армянском городе Раздан произошел взрыв на втором этаже пятиэтажного жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы МЧС страны, опубликованном 17 сентября.

Отмечается, что сам инцидент произошел накануне вечером. Спасатели оградили территорию и эвакуировали 30 жителей.

По данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены стены, повреждены окна, двери, балкон, имущество. В результате происшествия жертв нет.

Кинологи обнаружили на месте взрыва детонаторы.

13 сентября сообщалось, что в результате взрыва на предприятии по переработке отходов в бельгийском Антверпене погиб по меньшей мере один человек и пятеро пострадали.