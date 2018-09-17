Прямой эфир

В Армении прогремел взрыв в пятиэтажном доме

0
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В армянском городе Раздан произошел взрыв на втором этаже пятиэтажного жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы МЧС страны, опубликованном 17 сентября.

Отмечается, что сам инцидент произошел накануне вечером. Спасатели оградили территорию и эвакуировали 30 жителей. 

По данным МЧС, в результате взрыва оказались разрушены стены, повреждены окна, двери, балкон, имущество. В результате происшествия жертв нет.

Кинологи обнаружили на месте взрыва детонаторы.

13 сентября сообщалось, что в результате взрыва на предприятии по переработке отходов в бельгийском Антверпене погиб по меньшей мере один человек и пятеро пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв прогремел на предприятии по переработке отходов в Антверпене
Пять человек пострадали при взрыве на шахте в Ростовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017