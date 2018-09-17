Бассейн для реабилитации детей-инвалидов построят в Биробиджане

В Биробиджане появится бассейн для реабилитации детей-инвалидов. На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о выдаче первого кредитного договора на 25 млн рублей между МСП Банком и главой фитнес-центра «Вертикаль» Натальей Филимоновой.

Как отмечает ИА EAOMedia, руководитель социально ориентированной организации стала первым клиентом банка из ЕАО, который получил кредит на развитие бизнеса на льготных условиях.

По словам Филимоновой, ее фитнес-центр давно занимается реабилитацией детей-инвалидов. Строительство бассейна будет продолжением программы. Идею его появления поддержало областное правительство. Планируется сдать объект в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Агентство напоминает, что центр «Вертикаль» в 2017 году стал победителем конкурса президентских грантов. Федерация аэро-йоги направила более 1 млн рублей на реализацию авторского проекта «Аэро-йога как метод реабилитации инвалидов».

Ранее в Новосибирской области открылось первое в регионе специализированное отделение интенсивного ухода для несовершеннолетних инвалидов-колясочников.