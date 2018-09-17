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Пьяный пассажир устроил драку во время перелета Минск–Москва

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Фото: Depositphotos
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Пассажир устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Минск–Москва. Житель Московской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил другого пассажира. Об этом накануне, 16 сентября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место нанес ему удар», — сказала она.

Сотрудники транспортной полиции доставили авиадебошира в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Домодедово, уточняет агентство городских новостей «Москва».

По данному инциденту проводится проверка.

В августе пьяного дебошира задержали на рейсе Москва–Бангкок. Он не выполнял требований бортпроводников, и другие пассажиры помогли его скрутить.

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