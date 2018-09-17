Прямой эфир

Порядка 16 кг запрещенной икры нашли у жителя Хабаровского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факт незаконного хранения икры рыб осетровых пород выявили во время операции «Путина – Осень-2018» сотрудники полиции и спецслужб. Около 16 кг икры нашли во время обыска в частном доме 32-летнего жителя Николаевска-на-Амуре.

Она находилась в 30 пластиковых контейнерах объемом по 0,5 л. и двух – объемом 0,25 л. Сам подозреваемый пояснил полиции, что извлек икру из рыбы, которую накануне сам же и поймал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет, уточняет ИА AmurMedia.

В июле суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу о незаконном вылове краснокнижных осетров и заготовке икры. Полицейский, организовавший это, получил 3,5 года колонии. Еще двое участников группы приговорены к одному году и полутора годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предпочел селедку икре
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с черной и красной икрой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017