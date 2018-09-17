Порядка 16 кг запрещенной икры нашли у жителя Хабаровского края

Факт незаконного хранения икры рыб осетровых пород выявили во время операции «Путина – Осень-2018» сотрудники полиции и спецслужб. Около 16 кг икры нашли во время обыска в частном доме 32-летнего жителя Николаевска-на-Амуре.

Она находилась в 30 пластиковых контейнерах объемом по 0,5 л. и двух – объемом 0,25 л. Сам подозреваемый пояснил полиции, что извлек икру из рыбы, которую накануне сам же и поймал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до трех лет, уточняет ИА AmurMedia.

В июле суд в Хабаровском крае вынес приговор по делу о незаконном вылове краснокнижных осетров и заготовке икры. Полицейский, организовавший это, получил 3,5 года колонии. Еще двое участников группы приговорены к одному году и полутора годам лишения свободы.