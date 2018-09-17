Глава Биробиджанского района Кочмар ушел в отставку

Глава Биробиджанского района Евгений Кочмар подал в отставку по собственному желанию. Сегодня, 17 сентября, подписано постановление о досрочном прекращении его полномочий с 30 сентября 2018 года.

Как напоминает ИА EAOMedia, в ЕАО было возбуждено уголовное дело в отношении Кочмара по статье «Превышение должностных полномочий». Как считает следствие, он незаконно передал земельный участок на территории заказника во временное владение физлицу.

Однако, как отмечает агентство, пока нет подтверждения того, что возбуждение дела и решение об отставке как-то связаны.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Якобы это может произойти после промежуточных выборов в конгресс США.