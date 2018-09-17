Саудовская Аравия начнет строить новый мост до Бахрейна в 2021 году

Строительство нового автомобильного и железнодорожного моста имени короля Хамада, который соединит Саудовскую Аравию и Бахрейн, начнется в 2021 году. Об этом рассказал посол Саудовской Аравии в островном королевстве Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх.

По его словам, строительство начнется в середине года. Планируется, что все работы займут около трех лет. По мосту смогут следовать автомобили, а также пассажирские и товарные поезда, пишет «РИА Новости».

Длина нового моста составит около 25 км от столицы Восточной провинции Саудовской Аравии, города Эд-Даммам, до столицы Бахрейна Манамы.

Ранее мост входил в проект железной дороги протяженностью около 2 тыс. км, которая должна была проходить через все страны Персидского залива. Однако из-за разногласий с Катаром Бахрейн отказался протягивать мост до этой страны.

В июле 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн обвинили руководство Катара в поддержке терроризма и разорвали с ним отношения.