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Саудовская Аравия начнет строить новый мост до Бахрейна в 2021 году

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Строительство нового автомобильного и железнодорожного моста имени короля Хамада, который соединит Саудовскую Аравию и Бахрейн, начнется в 2021 году. Об этом рассказал посол Саудовской Аравии в островном королевстве Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх.

По его словам, строительство начнется в середине года. Планируется, что все работы займут около трех лет. По мосту смогут следовать автомобили, а также пассажирские и товарные поезда, пишет «РИА Новости».

Длина нового моста составит около 25 км от столицы Восточной провинции Саудовской Аравии, города Эд-Даммам, до столицы Бахрейна Манамы.

Ранее мост входил в проект железной дороги протяженностью около 2 тыс. км, которая должна была проходить через все страны Персидского залива. Однако из-за разногласий с Катаром Бахрейн отказался протягивать мост до этой страны.

В июле 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн обвинили руководство Катара в поддержке терроризма и разорвали с ним отношения.

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