Прокуратура требует отремонтировать аварийный дом в центре Хабаровска

Прокуратура Хабаровска подала иск в суд с требованием выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, расположенного в самом центре города. Ответственность возложена на администрацию Хабаровска и департамент муниципальной собственности.

Как уточняет ИА AmurMedia, основание для иска — ненадлежащее содержание этого исторического здания. Как выяснилось во время проверки, дом находится в неудовлетворительном состоянии и создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Речь идет о двухэтажном каменном здании, которое было построено в 1930-х годах в стиле довоенной советской неоклассики. Дом признали редким примером индивидуального жилого здания по типу особняка. Он предназначался для высшего командного состава МВД.

14 сентября сообщалось о том, что в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края вандалы в третий раз повредили памятник собаке Найде.