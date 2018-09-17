Прямой эфир

Минспорта разрабатывает единый стандарт подготовки футболистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр спорта Павел Колобков рассказал «Известиям», что ведомство обсуждает с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков в рамках программы наследия ЧМ-2018.

«Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему. У нас нет единого стандарта. Сейчас для каждой возрастной группы мы прорабатываем такой стандарт и хотим сделать его обязательным», — сказал министр.

Также он заявил, что сборная России радует своей игрой, однако необходимо совершенствоваться, так как в мире много команд выше классом.

«Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду», — отметил Колобков.

Кроме того, он добавил, что после ЧМ-2018 наблюдается приток детей в футбольных секции по всей стране.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Профессиональные лиги требуют оздоровления»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
WADA прокомментировало «просочившуюся» в СМИ переписку с Минспортом
Минспорт намерен изымать имущество за употребление допинга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017