Минспорта разрабатывает единый стандарт подготовки футболистов
Министр спорта Павел Колобков рассказал «Известиям», что ведомство обсуждает с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков в рамках программы наследия ЧМ-2018.
«Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему. У нас нет единого стандарта. Сейчас для каждой возрастной группы мы прорабатываем такой стандарт и хотим сделать его обязательным», — сказал министр.
Также он заявил, что сборная России радует своей игрой, однако необходимо совершенствоваться, так как в мире много команд выше классом.
«Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду», — отметил Колобков.
Кроме того, он добавил, что после ЧМ-2018 наблюдается приток детей в футбольных секции по всей стране.
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