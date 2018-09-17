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Пассажирский автобус перевернулся в Алтайском крае

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Фото: РИА Новости/МЧС
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Автобус с пассажирами опрокинулся в результате ДТП в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщает главное региональное управление МЧС. 

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел на 101 км дороги «Павловск-Ребриха-Буканское». По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. 

Известно, что с места ДТП были госпитализированы пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Их точное количество не уточняется.

Ранее стало известно, что как минимум 19 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ленинградском районе Краснодарского края.

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