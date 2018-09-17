Врачи оценили состояние пострадавших в ресторане Солсбери

Обратившиеся за медицинской помощью в британском Солсбери мужчина и женщина находятся в сознании.

Ранее стало известно, что два человека, отдыхавшие в итальянском ресторане Prezzo, внезапно почувствовали себя плохо, им потребовалась медицинская помощь. Как сообщает Mirror, всё это время пострадавшие были в сознании. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.

Очевидцы инцидента рассказали Daily Mail, что пострадавшие мужчина и женщина могли быть россиянами. Некая Аманда Ньютон сообщила, что сидела в ресторане рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды.

При этом в медицинских службах не смогли подтвердить информацию о национальности обратившихся к врачам.

4 марта в Солсбери без сознания были найдены британский агент, экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

30 июня в одном из жилых домов Эймсбери также были найдены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.