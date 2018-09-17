Прямой эфир
Сюжет:

Врачи оценили состояние пострадавших в ресторане Солсбери

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обратившиеся за медицинской помощью в британском Солсбери мужчина и женщина находятся в сознании.

Ранее стало известно, что два человека, отдыхавшие в итальянском ресторане Prezzo, внезапно почувствовали себя плохо, им потребовалась медицинская помощь. Как сообщает Mirror, всё это время пострадавшие были в сознании. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи. 

Очевидцы инцидента рассказали Daily Mail, что пострадавшие мужчина и женщина могли быть россиянами. Некая Аманда Ньютон сообщила, что сидела в ресторане рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды.

При этом в медицинских службах не смогли подтвердить информацию о национальности обратившихся к врачам.

4 марта в Солсбери без сознания были найдены британский агент, экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

30 июня в одном из жилых домов Эймсбери также были найдены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два посетителя ресторана в Солсбери пожаловались на плохое самочувствие
У Скотленд-Ярда не оказалось других фотографий Петрова и Боширова в Солсбери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017