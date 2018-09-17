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Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко рассказал о том, как его завербовали и о подготовке к теракту в ресторане.

Задержанный представился Александром Погореловым. Он заявил, что его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Роман. Именно он поставил перед подозреваемым задачу ликвидации Захарченко. В качестве места совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», где началась подготовка покушения, пишет РЕН ТВ.

По его словам, в помещении необходимо было установить взрывное устройство. Так как глава республики всегда сидел за разными столиками, то устройство было решено установить в туалете. Также Погорелов заявил, что в Донецке работала еще одна диверсионная группа. Она занималась подготовкой покушения в центре города.

Сотрудники правоохранительных органов республики после полученной информации тщательно обыскали ресторан «Пушкин» в поисках спрятанного взрывного устройства.

15 сентября стало известно, что задержанный в рамках расследования дела об убийстве главы ДНР Александра Захарченко является сотрудником СБУ.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, добавил Пушилин.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым.

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