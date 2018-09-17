Конструктор высокоточных ракетных комплексов скончался в Туле

Конструктор реактивных высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов скончался в Туле на 80 году жизни. Об этом сообщили в дирекции «Конструкторского бюро приборостроения», где он трудился. Кузнецова не стало 14 сентября.

«Прощание с ним состоится 17 сентября в Большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле. Похороны состоятся на Почетной аллее первого (Смоленского) кладбища», — уточнил представитель предприятия в комментарии «Интерфаксу».

В «Конструкторском бюро приборостроения» Кузнецов занимал должность главного конструктора по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет.

Он является лауреатом Ленинской премии и премии Правительства РФ, а также кавалером орденов Дружбы народов и Почета.