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Футболист «Ювентуса» плюнул в лицо сыну главного тренера «Ромы»

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Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение.

В в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло» он плюнул в лицо нападающему Федерико Ди Франческо, передает «Газета.ру».

Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время матча. После этого Коста получил был удален с поля за вторую желтую карточку.

Первое предупреждение он бразилец ранее получил за то, что боднул Ди Франческо, который является сыном главного тренера «Ромы» Эусебио ди Франческо.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса». Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.

Экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова ранее ударили кулаком по лицу у входа в клуб в Санкт-Петербурге.

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