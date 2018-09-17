Футболист «Ювентуса» плюнул в лицо сыну главного тренера «Ромы»
Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение.
В в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло» он плюнул в лицо нападающему Федерико Ди Франческо, передает «Газета.ру».
Дуглас Коста, как же это мерзко. Ну зачем!? 😬💦 #ЮвентусСассуоло pic.twitter.com/xD8LrlCrFQ— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 16 сентября 2018 г.
Эпизод произошел в компенсированное ко второму тайму время матча. После этого Коста получил был удален с поля за вторую желтую карточку.
Первое предупреждение он бразилец ранее получил за то, что боднул Ди Франческо, который является сыном главного тренера «Ромы» Эусебио ди Франческо.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса». Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.
Экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова ранее ударили кулаком по лицу у входа в клуб в Санкт-Петербурге.
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