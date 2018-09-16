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Багаж вице-президента Экваториальной Гвинеи был арестован в Бразилии

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Фото: Global Look Press/Rahel Patrasso
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Багаж вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Манге, который является сыном лидера этой африканской республики Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, был арестован в аэропорту бразильского города Сан-Паулу.

По предварительным данным, в чемоданах вице-президента, а также сопровождающих его лиц были обнаружены ценности на сумму около $16,5 млн. Как сообщает Globo, у Обианга Манге обнаружили 55 тыс. бразильских долларов (около $13,4 тыс.), $1,5 млн и коллекцию часов с драгоценными камнями, которая оценивается в $15 млн.

В Экваториальной Гвинее отметили, что сотрудники таможни не имели права досматривать багаж в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, но в Бразилии отметили, что вице-президент прибыл в страну с частным визитом, поэтому его багаж подлежал досмотру.

Сейчас представители Экваториальной Гвинеи добиваются возвращения арестованных денежных средств и коллекции часов, утверждая, что драгоценности являются частной собственностью вице-президента, часть ввезенных денег должна была пойти на оплату лечения Обианга Манги, а остальное — на оплату официального визита в Сингапур.

При этом в Бразилии, согласно действующему законодательству, разрешается ввозить не более $2,4 тыс. наличных. В бразильском МИДе пока не рассказали дальнейшую судьбу арестованного багажа, но заявили, что постоянно контактируют по данному вопросу с таможней и полицией.

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