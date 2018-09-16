Два посетителя ресторана в Солсбери пожаловались на плохое самочувствие

Мужчина и женщина почувствовали себя плохо после посещения ресторана в британском Солсбери, сообщила местная полиция.

«В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, полицейские находятся на месте происшествия», говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Информация об их состоянии не приводится.

4 марта в Солсбери без сознания были найдены британский агент, экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

30 июня в одном из жилых домов Эймсбери также были найдены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.