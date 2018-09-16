Российские баскетболисты одержали победу в отборочном турнире Кубка мира

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой из Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года, передает ТАСС. Встреча прошла в Химках в воскресенье, 16 сентября.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской сборной Алексей Швед. Он сделал семь подборов и пять результативных передач. По итогу игры он набрал 22 очка.

В другом матче группы K сборная Франции дома обыграла команду из Финляндии, результат игры составил 83:67. Помимо этого, в воскресенье, 16 сентября, должны сыграть сборные Боснии и Герцеговины и Чехии.

На данный момент сборная России занимает третье место в группе K. Она набрала 12 очков за восемь игр. Аналогичный результат у финнов. На первом месте находится команда из Франции (15 очков в восьми матчах), на втором месте — Чехия (13 очков после семи игр). По итогам второго этапа отбора в финальную стадию Кубка мира пройдут три лучшие команды из каждой группы.

Следующая встреча сборной России состоится со сборной Финляндии 30 ноября.

Финальный этап Кубка мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В нем примут участие 32 команды.