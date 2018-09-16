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Французский легкоатлет установил новый мировой рекорд в десятиборье

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Фото: TAСС/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на турнире Decastar в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Талансе, Франция.

26-летний Майер набрал 9126 очков. Предыдущий рекорд установил американец Эштон Итон в 2015 году. Его результат составил 9045 очков.

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