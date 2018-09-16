Французский легкоатлет установил новый мировой рекорд в десятиборье
Французский легкоатлет Кевин Майер установил новый мировой рекорд в десятиборье на турнире Decastar в воскресенье, 16 сентября, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Талансе, Франция.
26-летний Майер набрал 9126 очков. Предыдущий рекорд установил американец Эштон Итон в 2015 году. Его результат составил 9045 очков.
Décastar: Kévin Mayer explose le record du monde du décathlon avec 9.126 points https://t.co/5SrfWJHBkN #AFP pic.twitter.com/4hXKZknKaP— AFP Sports (@AFPSport) 16 сентября 2018 г.