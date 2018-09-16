Британский актер Дадли Саттон умер от рака

Британский актер Дадли Саттон, известный по сериалам «Лавджой» и «Горец», скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти, по словам его агента, стало онкологическое заболевание.

Саттон ушел из жизни в лондонском хосписе в окружении родных, сообщает The Guardian.

Певец Том Чаплин, в клипе которого Саттон сыграл одну из своих последних ролей, написал в Twitter: «С грустью узнал о смерти Дадли Саттона. Он замечательно сыграл главную роль в моем клипе Midnight Mass. За кадром он был человеком непоколебимых убеждений, теплым и веселым. И, конечно же, он сыграл Тинкера в моем самом любимом сериале».

Саттон родился 6 апреля 1933 года, начинал как театральный актер, в середине 1960-х стал сниматься в кино. Самой известной ролью стал Тинкер, подручный главного героя сериала «Лавджой» (1986–1994). Сам артист в интервью неоднократно говорил, что чем бы ни занимался в дальнейшем, всегда остается для зрителя в первую очередь этим персонажем.