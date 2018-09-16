Площадь географов создадут в Омске

В Омске планируют создать площадь географов. Концепцию монументальной композиции одобрили члены архитектурно-градостроительного совета Омска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Исходя из проекта, квадратную площадь 9x9 м планируют разместить на улице Музейной около здания Музея просвещения. Разработчик проекта предлагает создать по периметру площади две галереи с каменными пилонами, на которых будут размещены барельефы ученых. Об этом пишет ИА «Город55».

В галереях также разместят скамейки без спинок в современном стиле, а в самом центре планируют разместить скульптуру собирательного образа географа-путешественника.

Проект на данный момент получил одобрение архитектурно-градостроительного совета Омска. Заказчиком работ выступило Омское региональное отделение Российского географического общества.