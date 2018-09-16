Школы и детсады Ульяновской области отремонтировали за 8,5 млн рублей

В Сенгилеевском районе Ульяновской области были отремонтированы школы и детские сады. В этом году на проведение работ было направлено 8,5 млн рублей.

Здание дошкольной группы при красногуляевской средней школе после ремонта посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он осмотрел здание и выразил мнение, что его преображение стало продолжением модернизации образовательной инфраструктуры. Также глава региона рассказал, что ранее в самой школе была обновлена кровля, спортзал, а также были заменены оконные блоки, пишет 1ul.ru.

На проведение работ в дошкольной группе было выделено более 6 млн рублей. На данный момент все работы завершены. По словам директора учреждения Татьяны Бреховой, помимо кровли была отремонтирована канализация, произведен ремонт отмостков, водопровода, восьми входных групп, прачечной, пищеблока.