Урожай зерновых ожидается на 1 млн меньше в Самарской области

В Самарской области завершается кампания по уборке зерновых и зернобобовых культур. Основной объем урожая находится в закромах. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Лидерами по сбору в этом году стали Ставропольский, Кошкинский и Кинель-Черкасский районы. В общей сложности с их территорий собрали более 355 тыс. т урожая. Остается убрать кукурузу и нут. С их учетом валовый сбор урожая в этом году составит 1,7 млн т, что значительно ниже показателя 2017 года, когда было собрано 2,7 млн т. Об этом пишет НИА «Самара».

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, помимо нута и кукурузы также необходимо убрать 700 тыс. га подсолнечника.

В этом году преобладает урожай, собранный с озимого клина: 905 тыс. т при средней урожайности 24,5 ц/га. Ершов отметил, что аграрии в очередной раз убедились в том, что озимые составляют основной объем производства зерна и гарантированно дают урожай.