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Упавший столб задавил двух пешеходов в Омске

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На улице 24-й Северной в Омске пикап въехал в столб, который после удара упал на двух человек. От полученных травм пешеходы погибли.

Как сообщили в правоохранительных органах, трагедия произошла сегодня днем, 16 сентября, около 14:00. Автомобиль «Лада Приора» столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, который от удара врезался в столб. От столкновения столб упал на двух пешеходов. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход погибла на месте от полученных травм. Еще один пешеход погиб в больнице. Их личности устанавливаются.

По факту произошедшего проводится проверка.

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