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Беспилотные автобусы протестируют в Липецкой области

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В Липецкой области планируют протестировать беспилотные автобусы. Соответствующее соглашение предполагают подписать в начале ноября 2018 года.

Как рассказала директор «Технопарка-Липецк» Екатерина Демидова, проводить тестовые испытания беспилотной техники планируют на базе «Технопарка-Липецк». Об этом сообщает LipetskMedia.

Власти региона и машиностроительный холдинг «Волгабас» планируют подписать соглашение о подготовке необходимых тестовых испытаний беспилотных пассажирских автобусов.

14 июня портал iz.ru сообщал о том, что испытания инфраструктуры для беспилотников в этом году начнутся на участках трех российских трасс. Это М-7 «Волга», А-181 «Скандинавия» и участок М-11 Москва–Санкт-Петербург. К тестированию Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» должны приступить до 30 ноября. Важно предусмотреть дополнительные меры безопасности на случай осадков или образования наледи, отмечают эксперты.

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