Второй тур выборов губернатора Приморского края преподносит самую большую сенсацию голосования в этом году - на выборах лидирует представитель КПРФ Андрей Ищенко. Основная причина – высокая мобилизация протестного избирателя - явка во втором туре более чем на 3% превысила явку в первом.

По сути вторые туры в Приморском крае (и еще в трех регионах - 23 сентября) — это завершение одной из самых масштабных электоральных кампаний, в ходе которой за голоса избирателей боролись десятки тысяч кандидатов. Обстоятельные выводы по итогам избирательного цикла еще только предстоит сделать. Нужно посмотреть окончательные результаты подсчета голосов, изучить статистику, проанализировать стили и технологии. Но уже сейчас можно выделить основные тренды.

Чтобы ни говорили, главным результатом этих выборов можно считать победу «Единой России», вся кампания которой проходила под очень сильным негативным влиянием тематики пенсионной реформы и ряда других неблагоприятных социально-экономических факторов. Мы помним, что после того, как партия взяла на себя ответственность за изменения в пенсионном законодательстве, она потеряла по разным оценкам от 15 до 20% от своего базового электорального рейтинга. Это серьезный удар для любой политической силы. Однако, 9 сентября единороссы смогли получить больше 60% процентов голосов в среднем по стране, фактически «отыграв» летний провал рейтинга. Только в трех Законодательных собраниях из 16, в которых проходили выборы, «Единая Россия» не получила «контрольный пакет». Но, вероятно, даже там она его, думаю, вернет за счет коалиций с другими политическими силами.

Еще один важный итог кампании – актуализация парламентской оппозиции. Так, справедливороссы почти везде преодолели барьер, необходимый для прохождения в местные парламенты. Это говорит о восстановлении позиции партии.

Несколько ярких побед одержала ЛДПР. Так, на выборах горсовета в Красноярске партия заняла первое место. Кандидаты от ЛДПР также вышли во второй тур на выборах губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области. Заметные результаты по итогам 9 сентября получила и КПРФ: коммунисты одержали победу на выборах в нескольких регионах и вышли во вторые туры на выборах губернаторов.

Крайне важно, что электоральные предпочтения населения перераспределяются внутри крупных общенациональных партий. Это дает основания сделать вывод о том, что партийный сегмент нашей политической системы находится в работоспособном состоянии и отражает интересы большинства граждан. То есть, никакого кризиса представительства не зафиксировано. Хотя накануне избирательной кампании соцопросы действительно показывали, что часть ситуативного электората уходит от «Единой России» и как бы растворяется. Сейчас, по итогам выборов мы видим, что эти голоса распределились между оппозиционными парламентскими партиями. При очень достойной явке — в среднем по стране она достигла примерно 36%. Это очень хороший показатель для региональных выборов, которые проходят всего через полгода после президентских.

Прошедший электоральный цикл вообще продемонстрировал рост качества всего избирательного процесса в целом. Было зафиксировано рекордно минимальное количество жалоб и нарушений, и большинство из них не нашли подтверждение в результате проверок. Впервые при оглашении результатов выборов мы не услышали критику со стороны оппозиционных партий. Мы же прекрасно понимаем, что мнение болельщиков о качестве судейства матча имеет большое значение, мнение квалифицированных футбольных комментаторов и фанклубов - еще большее значение. Но самое главное – это мнение самих команд, как они считают — насколько честным и объективным был арбитр.

Отдельно хотелось бы отметить высокую конкурентность этой кампании. Собственно, на выборах в региональные парламенты и муниципальные ассамблеи она была зафиксирована изначально. Но в финальной фазе кампании сразу в четырех регионах доминантные сценарии перешли в остроконкурентные, и теперь губернаторов определит второй тур.

О ситуации в Приморье мы уже сказали в самом начале. Как сложится ситуация в других региона, узнаем через неделю. В качестве возможных причин вторых туров эксперты называют конфликтность элит, усталость населения, а так же консолидацию протестного голосования на теме пенсионной реформы. Однако насколько все эти факторы являются непреодолимыми? Идеальный губернатор сегодня – это человек, совмещающий три качества. Во-первых, он должен быть политическим лидером, способным консолидировать вокруг своей программы элиты и граждан региона. Во-вторых, он должен быть эффективным менеджером. И, в-третьих, - успешным лоббистом территории на уровне федерального центра.

И мы видим, как это работает на примере успешных кампаний. Некоторые мои коллеги даже говорят о таком тренде, как новая искренность руководителей субъектов. Ведь один из нюансов этой кампании в том, что проблемы не случились там, где они их ждали до начала выборов. Так, Андрей Воробьев одержал уверенную победу в Подмосковье, несмотря на конфликтную повестку перед выборами, заданную экологической тематикой. То же можно сказать о Сергее Цивилеве, победившем в Кемерово, у него старт предвыборной кампании прошел на фоне протестов после трагедии в «Зимней вишне». Большое количество встреч с людьми, быстрая реакция на проблемы - это приносит результат даже в очень сложных условиях.

Что касается кампании Мэра Москвы — до этого было принято считать, что в столице не могут проходить выборы без участия кандидата от либералов или непримиримого оппозиционера. Предполагалось, что в противном случае люди не придут, и, как следствие, будут проблемы с легитимностью. Но показатели явки по Москве в этом году сопоставимы с 2013 годом. В целом кампания Собянина состояла из множества отдельных программ развития 146 районов, которые обсуждались на встречах с жителями. Раньше считалось, что программа – это что-то необязательное, то, что надо отнести в избирательную комиссию и забыть. Но для жителей конкретных районов или поселений имеет огромное значение то, что власть собирается для них сделать.

Таким образом, мы видим, что региональные выборы, выборы в административных центрах превращаются в некий социально-экономический контракт, который заключается между населением и кандидатами. И побеждает тот, кто может ответить на этот запрос с максимальной точностью. Голосование – это подпись избирателей под контрактом. При следующих избирательных циклах это важно понимать как самим избирателям, так и кандидатам.

Автор — председатель правления Фонда развития гражданского общества

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