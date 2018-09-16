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Благоустройство парка культуры продолжается в Нерюнгри

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В Нерюнгри Республики Саха (Якутия) продолжается благоустройство парка культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева. Работы проводятся в рамках программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Нерюнгринской городской администрации.

Как рассказал и.о. главы города Артур Яковлев, на данный момент земельные работы в парке завершены на 95%, обустроены и покрыты брусчаткой аллеи, установлены фундаменты под архитектурные формы. Освещение планируется запустить на следующей неделе. Об этом пишет ИА SakhaNews.

В рамках обустройства в парке планируется установить детскую площадку со специальным покрытием, призванным защитить детей от травм, а также крытые беседки.

В пресс-службе отметили, что скоро городской парк обретет новое лицо и станет самым уютным местом для отдыха в городе.

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