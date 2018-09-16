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В Египте арестованы два сына экс-президента Мубарака

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Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa
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Два сына экс-президента Египта Хосни Мубарака, Алаа и Гамаль, арестованы. Их обвиняют в использовании инсайдерских данных о планах руководства страны и биржевых махинациях.

Расследование начато еще в 2012 году, сообщает BBC News. Заседание суда назначено на 20 октября. Братья отрицают свою вину.

57-летний Алаа Мубарак — бизнесмен, 54-летний Гамаль Мубарак — бывший банкир. В 2015 году обоих вместе с отцом приговорили к трем годам тюрьмы за растрату из госбюджета в сумме не менее 125 млн египетских фунтов (около $7 млн), однако с учетом уже отбытого в следственном изоляторе срока их освободили в зале суда.

Сам 90-летний экс-президент, правивший страной с 1981 по 2011 год, освобожден весной 2017 года. Он пытался через суд добиться снятия ареста с семейных сбережений в сумме 62 млн египетских фунтов (около $3,4 млн), но суд отклонил требование.

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