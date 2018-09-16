Центральную больницу Горячего Ключа отремонтируют за 16 млн рублей

Инфекционное отделение центральной городской больницы Горячего Ключа в Краснодарском крае планируют отремонтировать за 16 млн рублей.

Ремонтные работы уже начались. Подрядчик должен будет привести в порядок кровлю, заменить водопроводные, канализационные и электрические сети, а также капитально отремонтировать второй этаж. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, на время проведения всех работ пациенты будут размещены в специально отведенных палатах педиатрии и терапии.

В администрации Горячего Ключа, в свою очередь, добавили, что, помимо прочего, будут обновлены пожарная сигнализация и вентиляционная система.