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Сквер пограничной славы появится в Хабаровске

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В Хабаровске планируется обустроить новый сквер пограничной славы на участке Уссурийского бульвара. Об этом рассказал директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Виталий Блоцкий, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

По словам Блоцкого, особенностью нового пространства станет арка с изображениями событий пограничной службы. Эскиз арки уже был разработан при участии пограничников. Также вокруг нее планируется смонтировать системы подсветки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Общая площадь сквера составит 260 кв. м. Также на его территории предполагается разместить небольшую площадь для проведения торжественных мероприятий.

Торжественное открытие нового сквера пограничной славы запланировано на ноябрь этого года.

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