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Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

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Фото: vk.com/Илья Борисов
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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы в воскресенье, 16 сентября.

Движение в сторону центра на четырех полосах из шести перекрыто, сообщает РИА Новости.

«Возле дома №72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движения по четырем полосам из шести в сторону центра», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, информация о пострадавших уточняется.

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