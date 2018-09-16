Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы в воскресенье, 16 сентября.
Движение в сторону центра на четырех полосах из шести перекрыто, сообщает РИА Новости.
Очередная массовая авария на Кутузовском проспекте 😱 https://t.co/PQaq2xQcRO pic.twitter.com/a8tHFGg43o— Типичное Одинцово (@odi_city) 16 сентября 2018 г.
«Возле дома №72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движения по четырем полосам из шести в сторону центра», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах города.
Публикация от Sergey (@sergeybelkin1965) 16 Сен 2018 в 5:37 PDT
По словам источника, информация о пострадавших уточняется.