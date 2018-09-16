Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы в воскресенье, 16 сентября.

Движение в сторону центра на четырех полосах из шести перекрыто, сообщает РИА Новости.

«Возле дома №72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движения по четырем полосам из шести в сторону центра», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, информация о пострадавших уточняется.