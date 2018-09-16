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Абэ заявил о неизменности позиции Токио по территориальному спору

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Глава правительства Японии Синдзо Абэ в телеэфире рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил ему о позиции Токио по вопросу о территориальной принадлежности Курильских островов. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщил NHK.

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Эта тема снова вызвала широкие обсуждения в Японии после того, как президент России на заседании Восточного экономического форума предложил главе японского кабмина заключить мирный договор без предварительных условий.

«Вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор», — цитирует Абэ телеканал. Премьер Японии напомнил, что заявлял об этом и до предложения российского лидера по заключению мирного договора.

По словам Абэ, Путин пообещал ему «обязательно решить проблему» спорных территорий, добавляет «Газета.ру».

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды: по окончании войны их включили в состав Советского Союза.

Москва заявляет, что российский суверенитет территорий сомнению не подлежит, Токио считает острова своими.

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