Абэ заявил о неизменности позиции Токио по территориальному спору

Глава правительства Японии Синдзо Абэ в телеэфире рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил ему о позиции Токио по вопросу о территориальной принадлежности Курильских островов. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщил NHK.

Эта тема снова вызвала широкие обсуждения в Японии после того, как президент России на заседании Восточного экономического форума предложил главе японского кабмина заключить мирный договор без предварительных условий.

«Вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор», — цитирует Абэ телеканал. Премьер Японии напомнил, что заявлял об этом и до предложения российского лидера по заключению мирного договора.

По словам Абэ, Путин пообещал ему «обязательно решить проблему» спорных территорий, добавляет «Газета.ру».

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием является вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды: по окончании войны их включили в состав Советского Союза.

Москва заявляет, что российский суверенитет территорий сомнению не подлежит, Токио считает острова своими.