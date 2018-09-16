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Отлов бездомных собак в центре Тулы начнется на следующей неделе

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Администрация Тулы обещает в ближайшее время отловить бездомных собак, обитающих в Центральном округе. В понедельник, 17 сентября, подрядчика обяжут провести работы в течение пяти дней. 

О большом количестве псов сообщила жительница города. В частности, у «Центра образования № 36 на улице Николая Руднева поселилась целая стая. Животные отпугивают лаем детей и взрослых, причем псов становится всё больше.

Как отмечает ИА «Тульские новости», аукцион на отлов примерно 800 собак выиграл благотворительный фонд «Ника».

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