Улицы Сочи подтопило после сильного ливня

Ливневые дожди, обрушившиеся на Сочи, подтопили улицы и дороги, затруднив проезд общественного и личного транспорта.

Пострадали улицы и придомовые территории в поселке Кудепста Хостинского района города-курорта, сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье, 16 сентября.

«По предварительной информации, подтоплено три придомовые территории, из них в одно домовладение зашла вода», — уточнили в спасательном ведомстве.

Для откачки воды привлекли подразделение МЧС России, на место подтопления направили оперативную группу Сочинского пожарноспасательного гарнизона.

10 сентября сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории 12 районов Приморского края. Еще два района остаются подтопленными.

Осложнилась паводковая обстановка и в Хабаровском крае в связи с прохождением циклона и обильных осадков на территории трех районов региона.