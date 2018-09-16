Пензенские школьники приняли участие в «Зарнице Поволжья – 2018»

В Оренбурге завершилась юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Поволжья – 2018», на которую ездили ученики школы № 70 Пензы. Состязания с участием 200 ребят из 14 регионов Приволжского федерального округа прошли под девизом «Друзья Российской армии».

Как отмечает ИА «Пенза-Пресс», кульминацией церемонии закрытия стала передача переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Его вручили команде Оренбургской области, завоевавшей по итогам соревнований первое место.

Напомним, впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ. Многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах.