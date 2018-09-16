Жителя Владимирской области оштрафуют за порчу земли

Управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщает о безответственном отношении к сельскохозяйственным угодьям. Речь идет о землях на площади 13,5 га.

В сентябре на территории МО «Головинское» собственник участка не выполнил обязательные мероприятия по защите почвы от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, пишет ИА «Владимирские новости». Нарушителю грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Беспилотные тракторы, агророботы, дистанционное определение состава почв, онлайн-наблюдение за обработкой полей — всё это инструменты и технологии «умного» сельского хозяйства, которое приходит в России на смену традиционным способам земледелия. Такая модернизация позволяет существенно снизить трудозатраты человека и за счет непрерывности рабочего процесса повысить производительность труда, рассказали «Известиям» в ведущих российских вузах.