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Два человека погибли при крушении частного самолета в Южной Корее

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Фото: Yonhap
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В результате падения частного легкомоторного самолета в провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи погибли два человека. Об этом 16 сентября сообщает Yonhap News Agency.

По предварительным данным, крушение произошло в 15:29 по местному времени (9:29 мск). О причинах аварии пока не сообщается. Ведутся поисково-спасательные работы.

9 сентября сообщалось о гибели как минимум 21 человека в результате падения частного самолета в Южном Судане. Авария произошла в результате переполненности воздушного средства. Троим пассажирам, в том числе шестилетнему ребенку, удалось выжить.

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