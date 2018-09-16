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Возбуждено дело после массовой аварии в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту массового ДТП с двумя пострадавшими. 40-летний житель аула Кош-Хабль подозревается в нарушении правил дорожного движения. 

Авария произошла 14 августа на дороге Черкесск–Хабез. Водитель Geely Emgrand потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Предполагаемый виновник и еще один участник ДТП попали в реанимацию. Подозреваемому грозит два года лишения свободы, отмечает NewsTracker.

На днях уголовное дело возбудили в Ижевске, где водитель скорой помощи угнал служебный автомобиль. 21-летний местный житель ночью катал на ней своих приятелей по городу. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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