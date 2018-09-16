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Фрегат ВМС России «Адмирал Эссен» зашел на греческий остров

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл с визитом в порт острова Порос в Греции. Как рассказал «РИА Новости» начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв, визит носит деловой характер.

«Визит российского корабля на остров Порос приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений», — цитирует его агентство в воскресенье, 16 сентября.

Запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции, а для личного состава корабля подготовили культурную программу с посещением достопримечательностей острова, отмечает «Газета.ру».

Ранее на этой неделе iz.ru сообщил, что в ближайшие 10 лет в составе ВМФ России может сильно сократиться доля надводных кораблей морской и океанской зоны.

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