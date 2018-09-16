Прямой эфир

Стратегические ракетоносцы ТУ-160 пролетели через Северный полюс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегические ракетоносцы ТУ-160 пролетели через Северный полюс, сообщил телеканал «Звезда». В Минобороны России уточнили, что маршрут проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

Полет состоялся в рамках проведенных в августе учений. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области и пролетели около 8 тыс. км, после чего впервые совершили посадку на аэродроме Анадырь.

«По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу», — сообщили 16 сентября в эфире телепрограммы «Военная приемка», посвященной вышеуказанному полету, пишет «Интерфакс».

В марте глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о первых с советских времен полетах противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту.

Анадырь является крайней точкой северо-востока России и граничит в море с США. В результате проведения реконструкции аэропорт города начал принимать крупногабаритные самолеты.

Ту-160 может нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой, дальность действия которых составляет до 3,5 тыс. км. Самолет способен совершать перелет на дистанции в 13 950 км и развивать скорость до 2200 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черноморский флот пополнится двумя кораблями с ракетами «Калибр»
Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017