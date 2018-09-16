Стратегические ракетоносцы ТУ-160 пролетели через Северный полюс, сообщил телеканал «Звезда». В Минобороны России уточнили, что маршрут проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей.

Полет состоялся в рамках проведенных в августе учений. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели из аэропорта Саратовской области и пролетели около 8 тыс. км, после чего впервые совершили посадку на аэродроме Анадырь.

«По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу», — сообщили 16 сентября в эфире телепрограммы «Военная приемка», посвященной вышеуказанному полету, пишет «Интерфакс».

В марте глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о первых с советских времен полетах противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту.

Анадырь является крайней точкой северо-востока России и граничит в море с США. В результате проведения реконструкции аэропорт города начал принимать крупногабаритные самолеты.

Ту-160 может нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой, дальность действия которых составляет до 3,5 тыс. км. Самолет способен совершать перелет на дистанции в 13 950 км и развивать скорость до 2200 км/ч.