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Видео перехвата израильских ракет сирийскими ПВО появилось в Сети

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В Сети опубликовали видео того, как система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразила ракетную атаку Израиля на Дамасский международный аэропорт. Об этом пишет «Газета.ру» 16 сентября.

По данным источников агентства SANA, вооруженным силам САР удалось сбить несколько израильских ракет. Атака со стороны Израиля была предпринята вечером субботы 15 сентября, передает «Федеральное агентство новостей».

14 сентября стало известно, что Армия обороны Израиля завершила пятилетнюю программу по оказанию гуманитарной помощи сирийским гражданам. В связи с возвращением пограничного сирийского региона под контроль правительственных войск. За время действия программы медпомощь получили более 11 тыс. человек.

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