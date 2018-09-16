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Укладка асфальта начинается на рязанском мосту через Оку

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На мосту через Оку в Рязани заменили деформационные швы. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Завершено омоноличивание третьего деформационного шва (опора 28) на левой стороне моста. Рабочие начали наносить тонкослойное полимерное покрытие, затем будут укладывать асфальт на русловой части и подходах к ней, пишет РИА «7 новостей».

Напомним, эстакадную часть моста через реку Оку ремонтируют первый раз с 1972 года. Работы проводятся без ограничения движения по обеим полосам. В особо загруженные часы на объекте работают регулировщики. Используется инновационное тонкослойное полимерное покрытие, которое снизит сроки ремонта и повысит прочность дорожного полотна.

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